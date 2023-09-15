Картаполов: мобилизованные вернутся домой после окончания спецоперации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу, 15 сентября, парламентарий рассказал изданию «Лента.ру».
«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена», — сказал Картаполов.
По словам главы думского комитета по обороне, для военнослужащих предусмотрен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев. «Они сейчас в эти отпуска и ходят», — уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что контракты с Минобороны для участия в боевых действиях на Украине уже подписали 300 тысяч человек. Ранее депутат Андрей Картаполов заявлял, что в настоящее время в России отсутствует необходимость в дополнительной мобилизации, потому что «идет активный набор на контракт».