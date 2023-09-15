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    Картаполов: мобилизованные вернутся домой после окончания спецоперации

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    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу, 15 сентября, парламентарий рассказал изданию «Лента.ру».

    «Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена», — сказал Картаполов.

    По словам главы думского комитета по обороне, для военнослужащих предусмотрен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев. «Они сейчас в эти отпуска и ходят», — уточнил он.

    Президент РФ Владимир Путин рассказал, что контракты с Минобороны для участия в боевых действиях на Украине уже подписали 300 тысяч человек. Ранее депутат Андрей Картаполов заявлял, что в настоящее время в России отсутствует необходимость в дополнительной мобилизации, потому что «идет активный набор на контракт».

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