Картаполов: мобилизованные вернутся домой после окончания спецоперации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу, 15 сентября, парламентарий рассказал изданию «Лента.ру».

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена», — сказал Картаполов.



По словам главы думского комитета по обороне, для военнослужащих предусмотрен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев. «Они сейчас в эти отпуска и ходят», — уточнил он.

