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    Путин назвал число добровольцев, подписавших контракты с армией в 2023 году

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    Контракты с министерством обороны для участия в боевых действиях на Украине подписали 300 тысяч человек. Об этом журналистам кремлевского пула 15 сентября сообщил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Первый канал».

    «Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано», — заявил Владимир Путин, уточняя прошлые данные о 270 тысячах добровольцев.

    По словам президента, мужчины подписывают контракт, руководствуясь «самыми высокими патриотическими соображениями», а не материальными. При этом признал, что для участия в спецоперации Россия платит «какие-то деньги, которые, конечно, гораздо выше, чем в среднем по стране». Однако глава государства считает, что никакими деньгами нельзя закрыть угрозу гибели человека.

    Также в разговоре с журналистами Владимир Путин опроверг сообщения о том, что Россия якобы просила у Северной Кореи добровольцев. По мнению главы государства, «это чушь».

    12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщал, что около 270 тысяч контрактов было подписано с начала года. Ежедневно контракт заключают 1–1,5 тысячи человек, уточнял Путин.

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    ДоброволецКонтрактыМинобороны РФВладимир Путин
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