Путин назвал число добровольцев, подписавших контракты с армией в 2023 году

Контракты с министерством обороны для участия в боевых действиях на Украине подписали 300 тысяч человек. Об этом журналистам кремлевского пула 15 сентября сообщил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Первый канал».

«Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано», — заявил Владимир Путин, уточняя прошлые данные о 270 тысячах добровольцев.

По словам президента, мужчины подписывают контракт, руководствуясь «самыми высокими патриотическими соображениями», а не материальными. При этом признал, что для участия в спецоперации Россия платит «какие-то деньги, которые, конечно, гораздо выше, чем в среднем по стране». Однако глава государства считает, что никакими деньгами нельзя закрыть угрозу гибели человека.