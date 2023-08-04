Картаполов уверен, что мобилизацией не «пахнет», несмотря на новый законопроект о тюремных сроках за уклонение

Россия не готовится к новой волне мобилизации, а законопроект, вводящий уголовную ответственность за уклонение от мобилизации, разрабатывали еще год назад, объяснил 4 августа председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



«Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — заявил в разговоре с Газета.Ru депутат Андрей Картаполов. Он объяснял, что законопроект был подготовлен еще осенью 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Все это время шло согласование, и на днях правительственная комиссия одобрила инициативу, уточнил Картаполов.

