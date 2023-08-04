Картаполов уверен, что мобилизацией не «пахнет», несмотря на новый законопроект о тюремных сроках за уклонение

Россия не готовится к новой волне мобилизации, а законопроект, вводящий уголовную ответственность за уклонение от мобилизации, разрабатывали еще год назад, объяснил 4 августа председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — заявил в разговоре с Газета.Ru депутат Андрей Картаполов. Он объяснял, что законопроект был подготовлен еще осенью 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Все это время шло согласование, и на днях правительственная комиссия одобрила инициативу, уточнил Картаполов.
Ранее депутат рассказал «Парламентской газете», что осенью 2023 года в Госдуму внесут законопроект, расширяющий уголовную ответственность для военнообязанных. По его словам, депутаты дополнят статью 328 УК РФ, прописав в ней ответственность за уклонение от мобилизации в виде лишения свободы сроком до 5 лет или штрафа до полумиллиона рублей.
Госдума существенно изменила этой осенью законодательство, касающееся военнообязанных. Согласно принятым законам, с 1 января в РФ будут призывать в армию с 18 до 30 лет (вместо прежних 18–27). Также с 1 октября 2023 года ужесточается наказание за неявку в военкомат штрафом от 10 до 30 тысяч рублей (вместо 500 рублей — 3 тыс. рублей раньше).
Также к началу осеннего призыва в России заработает единый Реестр воинского учета, заявил «Фонтанке» Андрей Картаполов. Этого требует подписанный Путиным закон «об электронных повестках». «Фонтанка» наглядно показывала, как будут вручать повестки этой осенью.
Картаполов объяснял принимаемые поправки тем, что «большой войной уже попахивает», а закон написан под общую мобилизацию.