Законопроект о тюремном сроке за уклонение от мобилизации обещают внести в Госдуму осенью

Законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму уже этой осенью, заявил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов. Речь идет о штрафе в полмиллиона рублей или лишении свободы сроком до пяти лет, уточнил депутат 4 августа в интервью «Парламентской газете». Комитет по обороне предлагает дополнить ст. 328 УК РФ — «Уклонение от призыва на военную службу и уклонение от прохождения гражданской службы». В ней депутат Картаполов хочет прописать также наказание за уклонение от мобилизации.



«Это будет штраф до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет», — заявил Андрей Картаполов, уточнив, что правительство инициативу уже поддержало. По его словам, законопроект пока не внесен на рассмотрение в парламент, однако это планируется сделать осенью 2023 года. О том, как скоро он будет принят, Картаполов затруднился ответить, но заявил, что он «более чем актуальный».

Также депутат рассказал, что бронь на предприятии не является непреложным основанием для отсрочки или освобождения от службы. Он напомнил, что в Великую Отечественную граждане шли на фронт, несмотря на бронирование от предприятия.

Введение уголовной ответственности до пяти лет за уклонение от мобилизации уже обсуждали осенью прошлого года. Тогда депутаты говорили, что мобилизация не проводилась с 1941 года, поэтому «многие законы о ней просто не работали». После объявления частичной мобилизации выяснилось, что ст. 328 УК РФ за уклонение от призыва действует только в отношении срочников. Однако Дума отклонила законопроект в ноябре в связи с тем, что он утратил актуальность ввиду завершения призыва в рамках частичной мобилизации.

