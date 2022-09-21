В России объявлена частичная мобилизация

Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь (и сколько человек), а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.
Согласно части 2 статьи 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» граждане, состояшие на воинском учёте, с момента мобилизации не могут покинуть место жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.
Более подробно о выезде граждан, состоящих на воинском учёте, Минобороны пока ничего не сообщило.
Член СПЧ Кабанов сообщил РИА Новости, что граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы — эта категория призывается при полной мобилизации.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ряд льгот для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на мобилизованных.
В МИД КНР заявили, что призывают все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и урегулированию путем диалога.
Кратко расскажем обо всем, что известно на данный момент:
- в России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация. Указ уже подписан президентом, Совет Федерации проинформирован об этом решении;
- за время спецоперации Российская армия потеряла 5937 человек;
- министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что в первую очередь мобилизации подлежат те, кто уже отслужил, имеет необходимую военную специальность и боевой опыт;
- всего мобилизации подлежат 300 тысяч резервистов;
- по поводу заявления Путина уже высказались в Великобритании и Германии (обе страны осудили решение о частичной мобилизации).
В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по мобилизации. Ее возглавляет губернатор Александр Беглов, заместитель руководителя — военный комиссар города Сергей Качковский.
Юрист Павел Чиков в своем телеграм-канале объяснил, с чем может быть связана частичная мобилизация в стране. По его словам, это происходит из-за грядущих референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины.
— Частичная мобилизация может быть связана с референдумами о присоединении украинских территорий к России. В ДНР и ЛНР уже введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Присоединение этих территорий к России и интеграция в правовое пространство обязывает объявить на них частичную мобилизацию и военное положение, — написал Павел Чиков.
Владимир Путин проинформировал Совет Федерации о решении объявить частичную мобилизацию в РФ.
Секретарь СПЧ Александр Точенов заявил РИА Новости, что ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.
Российский рынок акций в начале торгов падает более чем на 8%.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал частичную мобилизацию в РФ «дальнейшей эскалацией» и «плохим и неверным шагом».
21 сентября президент России обратился к гражданам РФ в связи с ходом проведения специальной военной операции. Публикуем полное видео его обращения.
Kremlin.ru
По словам Сергея Шойгу, в первую очередь мобилизованных отправят контролировать уже занятые территории за линией соприкосновения.
— Сама линия соприкосновения, можно называть ее линией фронта, она более тысячи километров. Естественно, то, что сзади, надо закреплять, эти территории надо контролировать. В первую очередь именно для этого делается эта работа, частичная мобилизация, — рассказал Шойгу. — Набранные резервисты пройдут подготовку, слаживание, только после этого они пойдут выполнять задачи.
МИД Великобритании считает, что последние заявления Владимира Путина о частичной мобилизации приведут к эскалации ситуации на Украине.
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал на заседании в среду изменения в УК РФ, предусматривающие введение ответственности за мародерство, отказ от участия в военных действиях и добровольную сдачу в плен.
Вице-канцлер ФРГ назвал частичную мобилизацию в России «неверным шагом» и заявил, что Берлин обсудит ответ на это.
Плановые сборы отменяются, Минобороны будет заниматься частичной мобилизацией.
— Здесь не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет. Так совпало, что мы в это же самое время по нашим планам должны были провести мобилизационные сборы, — заявил Шойгу.
Сергей Шойгу заявил, что «у России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек».
По данным Сергея Шойгу, более 90% раненных в ходе спецоперации вернулись в строй.
В ВС России призовут 300 тысяч резервистов, заявил Шойгу.
— Те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт, — отметил министр.
Сергей Шойгу объяснил, кого призовут на службу по указу о частичной мобилизации. По его словам, это 1% от «общего мобилизационного ресурса»:
- отслужил;
- имеет специальность, которая нужна в ВС;
- имеет боевой опыт.
— Ни о каких мобилизациях студентов, обучающихся вузов, не идет и не будет идти ни при каких условиях. Никто их призывать и мобилизовывать не будет, — подчеркнул Шойгу.
5937 человек потеряла Российская армия на спецоперации.
Шойгу заявил, что Украина потеряла половину армии.
— Украина потеряла
По данным Сергея Шойгу, около 70 военных и более 200 гражданских спутников, «вся натовская группировка, работают в интересах Украины».
Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона.
Конституционный комитет Совфеда поддержал упрощенное получение гражданства РФ заключившими военный контракт иностранцами.
Сергей Шойгу в интервью с журналистом «России 24» заявил, что идет «большая трудная работа».
— Часть Херсонской и Запорожской областей находятся под контролем. Здесь, естественно, не могу не сделать акцент на то, что мы на сегодняшний день воюем не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом. Потому что то оружие, которое было у Украины, на сегодняшний день фактически закончилось.
Ожидается, что в 09:30 мск выступит Сергей Шойгу.
Владимир Путин 21 сентября в своем обращении к россиянам сообщил о начале мобилизации. Президент уточнил, что она будет частичной, и объяснил, кого призовут на военную службу.
— Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, — заявил президент.
Из указа о частичной мобилизации следует, что контракты о прохождении военной службы продолжают действие до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных.
В соответствии с федеральными законами от
1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.
2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.
3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.
4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.
5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную, службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:
а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;
б) по состоянию здоровья — в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;
в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.
6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.
7. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.
8. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Владимир Путин подробно рассказал, как Запад планировал «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну».
— Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам, — заявил президент. — Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее — эту войну — еще в 2014 году, используя Вооруженные силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота.
Инициатором объявления частичной мобилизации, по словам президента РФ, было Минобороны.
— Для защиты России и нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф, — заявил Владимир Путин.
Тех, кто «ведет ядерный шантаж против РФ», Владимир Путин предупредил о том, что «роза ветров может развернуться в их сторону».
Президент России пообещал обеспечить безопасные условия для проведения референдумов на освобожденных территориях.
— Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу, — отметил президент.
Призванные на службу по мобилизации получат все положенные выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Владимир Путин объяснил, кто подлежит частичной мобилизации.
— Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, — заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих.
Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.
Глава РФ подчеркнул, что Россия поддержит референдумы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
— Мы не можем бросить людей, — отметил Владимир Путин.
Владимир Путин потребовал уделить особое внимание снабжению техникой и снаряжением добровольцев и ополченцев Донбасса.
Решение об упреждающей военной операции было единственно возможным, заявил президент. Ее цели прежние.
— Луганская Народная Республика практически очищена, — отметил президент, — ДНР — частично.
Владимир Путин заявил, что цель Запада — «ослабить, разобщить и уничтожить Россию».
— Они прямо говорят, что в
Путин выступает с обращением по Донбассу.