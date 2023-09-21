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    Кремль: президент Азербайджана принес Путину извинения за гибель российских миротворцев

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    Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Одной из тем беседы стал произошедший в Карабахе обстрел автомобиля миротворцев, в результате которого погибли российские военные.

    «Ильхам Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента», — сообщили в Кремле.

    Президент Азербайджана пообещал провести «самое тщательное расследование произошедшего» и добавил, что все виновные понесут должное наказание. Кроме того, политик выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

    Второй темой переговоров стало урегулирование в Нагорном Карабахе. Путин и Алиев отметили важность реализации договорённостей о полном прекращении боевых действий и переговоров между представителями Баку и Степанакерта.

    Путин акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Алиев заявил о готовности взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

    Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в Нагорном Карабахе при обстреле погибли российские миротворцы. Известно, что среди жертв был заместитель командующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган.

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