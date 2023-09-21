Кремль: президент Азербайджана принес Путину извинения за гибель российских миротворцев

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Одной из тем беседы стал произошедший в Карабахе обстрел автомобиля миротворцев, в результате которого погибли российские военные.

«Ильхам Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента», — сообщили в Кремле.



Президент Азербайджана пообещал провести «самое тщательное расследование произошедшего» и добавил, что все виновные понесут должное наказание. Кроме того, политик выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.