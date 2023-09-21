На потерянную книгу снова надели теплые носочки. На этот раз — оранжевые

Потерянная книга на Литейном проспекте, 55, готова к осенним холодам — кто-то заботливо нарядил печальную скульптуру в оранжевые носочки. Заметил обновку петербуржец Павел и разместил на своей странице в соцсети.

Заботу о потерянной книге уже проявляли в начале февраля этого года, тогда на ее ножках красовались носки в красно-желтую полоску.



Это не первый раз, когда петербуржцы утепляют городские скульптуры. В ноябре прошлого года ангела в Измайловском саду укутали в шапочку и шарф в цветах флага РФ, а на скульптуру бульдога на Малой Садовой регулярно на зиму надевают веселый жилет.

