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    На потерянную книгу снова надели теплые носочки. На этот раз — оранжевые

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    Потерянная книга на Литейном проспекте, 55, готова к осенним холодам — кто-то заботливо нарядил печальную скульптуру в оранжевые носочки. Заметил обновку петербуржец Павел и разместил на своей странице в соцсети.

    «Самое милое за сегодня», — подписал он пост.

    Фото: Павел Емельянов
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    Заботу о потерянной книге уже проявляли в начале февраля этого года, тогда на ее ножках красовались носки в красно-желтую полоску.

    Это не первый раз, когда петербуржцы утепляют городские скульптуры. В ноябре прошлого года ангела в Измайловском саду укутали в шапочку и шарф в цветах флага РФ, а на скульптуру бульдога на Малой Садовой регулярно на зиму надевают веселый жилет.

    Фото: Павел Емельянов

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