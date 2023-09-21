Осень без простуд. Какие продукты поднимут иммунитет и как бороться с холодом, если замерзли

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Как согреться, если замерзли дома, а отопление пока не дали? Какой свитер надеть? И что приготовить, чтобы поднять иммунитет? Коллеги из «Доктора Питера» и The Girl собрали главные советы на осень. Как согреться, пока не дали отопление Достаньте грелку Ощутить тепло поможет старая добрая грелка с водой. Если ее нет, возьмите плотный мешочек, насыпьте в него гречку или другую твердую крупу и разогрейте в микроволновке. Альтернатива: пластиковые бутылки с теплой водой или домашние питомцы.



Только согревайте не руки и ноги, а торс. Это будет гораздо эффективнее.

Больше двигайтесь Попробуйте сделать небольшую уборку, подмести пол, помыть посуду, попрыгать или даже потанцевать. Любая физическая активность разгонит кровь по телу и поможет почувствовать тепло. Ешьте правильные блюда Согреваться в холода помогут продукты с высоким содержанием жира и белка — они медленно усваиваются организмом. Выбирайте сытные супы с мясом и фасолью, жаркое, плов с бурым рисом и так далее. Согревайтесь паром из ванной После того как приняли душ, оставляйте дверь в ванную открытой. Теплый пар позволит сделать воздух в доме менее прохладным и сухим хотя бы на короткое время.

Надевайте несколько слоев одежды Сочетание трех тонких свитеров согреют куда лучше, чем один плотный. Как выбрать правильный свитер

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Шерсть Среди плюсов — то, что шерстяные свитеры всегда теплые и плотные, поэтому в них действительно сложно замерзнуть. Кроме того, за ними не нужен такой же тщательный уход, как за другими тканями, потому что шерсть сама по себе очень долго держит форму и не деформируется.



Но шерстяные вещи очень колючие. Так что это скорее теплый вариант для второго слоя, а не одежда на каждый день, которую можно носить поверх нижнего белья. Хлопок Хлопковые — максимально мягкие и приятные к телу. Кроме того, они легкие, дышащие и, что огромный плюс для ленивых, почти не мнутся. Хлопковый свитер на самом деле сложно испортить неправильной ноской или неподходящими условиями хранения. Но есть, конечно же, несколько минусов.



Хлопок — материал, который не дружит со стиральной машиной, поэтому очень часто садится при стирке. Еще один минус — свитеры из хлопка довольно тонкие, так что в холодное время они скорее будут первым слоем, поверх которого лучше надеть что-то потеплее.

Кашемир Кашемир — признанный «люкс» в мире теплой одежды. Свитеры из него обычно выглядят очень «дорого» и роскошно. Стоит он недешево: кашемир производят из пуха коз, живущих в высокогорных районах Монголии, Индии и Китая. Вещи из кашемира — теплые, приятные к телу и мягкие.

Большой минус кашемира — это как раз его нежность и «хрупкость». Так что свитер придется очень аккуратно стирать, если хотите, чтобы он прослужил вам долгие годы. Акрил Акрил — самая доступная альтернатива натуральным материалам. Вещи из акрила теплые, приятные к телу, не требуют особого ухода, а главное — быстро высыхают при стирке.



Главный минус: такой свитер не проживет больше одного или максимум двух сезонов, поэтому в скором времени вам придется покупать новый. Какие продукты помогут не заболеть Эндокринолог Алексей Жито советует включать в меню продукты и блюда, которые повысят сопротивляемость организма ОРВИ и простуде. Паста из чеснока Чеснок богат антиоксидантами и фитонцидами, которые способствуют укреплению иммунной системы. Его можно добавлять в салаты, супы и гарниры.

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Можете приготовить из чеснока пасту, которую удобно намазывать на бутерброд. Для этого блендером или чеснокодавилкой измельчите несколько зубчиков, смешайте с оливковым маслом, добавьте соли и перца по вкусу. Имбирный чай Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и способствует укреплению иммунной системы. А еще он ускоряет обмен веществ и помогает выработке ферментов, расщепляющих жиры. Так что, если вы боретесь с лишним весом, смело включайте корень имбиря в рацион.

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Продукт можно добавлять в супы и соусы, а также готовить из него чай. Для этого сварите кусочек имбиря в кипящей воде, потом положите в нее лимон и мед, после чего дайте напитку немного настояться. Благодаря ему вы не только быстро согреетесь, но еще и взбодрите ваш иммунитет.

Фруктовый салат Цитрусовые содержат большое количество витамина С, который укрепляет иммунную систему. В апельсинах, в частности, много витаминов группы B. Кожура апельсина — кладезь каротиноидов, которые еще называют витаминами красоты. Это растительные формы витамина А. Они влияют на качество кожи и улучшают зрение.

Апельсины можно добавлять в самые разные салаты Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Попробуйте приготовить фруктовый салат. Нарежьте апельсин, грейпфрут и яблоки на мелкие кусочки, добавьте немного меда и лимонного сока. Это блюдо обеспечит организм витаминами и антиоксидантами.

Печеные орехи Орехи богаты полезными жирами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье иммунной системы. Кроме того, они важны для здоровья сердца — защищают сосуды от скопления холестериновых бляшек.

Их можно добавлять в салаты, выпечку или же употреблять в качестве перекуса.



Из орехов и меда получается отличный десерт Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Приготовьте печеные орехи. Возьмите немного грецких, смешайте их с медом, выложите в специальную форму и запекайте в духовке. Этот вкусный и полезный десерт насытит организм витаминами и минералами. Капустный суп Капуста — дешевый и доступный овощ, который обязательно стоит включить в рацион. Она содержит много витамина С и других питательных веществ, которые помогают укрепить иммунитет.



Капусту можно считать антиканцерогенным (противоопухолевым) продуктом. В составе овоща аскорбиновая кислота присутствует в форме аскорбигена — это природное соединение, обладающее антираковым эффектом. Аскорбиген, в отличие от другой формы витамина, устойчив к различным воздействиям, не теряет свойств при квашении и хранении капусты.

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Приготовьте из этого полезного овоща суп. Нарежьте белокочанную капусту, морковь и лук. Опустите их в сваренный куриный бульон, потомите минут 10–15. Легкое и полезное блюдо готово! Такой суп здорово есть с кусочком цельнозернового хлеба.

