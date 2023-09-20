В двух районах Ленобласти нашли останки, пролежавшие в лесу около 10 лет

В Тихвинском районе у поселка Валя нашли человеческие останки, 20 сентября сообщает 47news. По словам очевидца, скелет врос в мох и, предположительно, принадлежит женщине. Также человеческий череп, ребра и позвонки обнаружили у реки Ушачка в Тосненском районе.

Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти, эксперты полагают, что кости пролежали в земле около 10 лет. При осмотре видимых повреждений криминального характера они не обнаружили. Точную причину смерти, а также возраст и пол, установят криминалисты после медико-криминалистических экспертиз. Тогда же примут решение, есть ли основания возбуждать уголовное дело.