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    В двух районах Ленобласти нашли останки, пролежавшие в лесу около 10 лет

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    В Тихвинском районе у поселка Валя нашли человеческие останки, 20 сентября сообщает 47news. По словам очевидца, скелет врос в мох и, предположительно, принадлежит женщине. Также человеческий череп, ребра и позвонки обнаружили у реки Ушачка в Тосненском районе.

    Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти, эксперты полагают, что кости пролежали в земле около 10 лет. При осмотре видимых повреждений криминального характера они не обнаружили. Точную причину смерти, а также возраст и пол, установят криминалисты после медико-криминалистических экспертиз. Тогда же примут решение, есть ли основания возбуждать уголовное дело.

    Проводится проверка.

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    Гость20 Сен 2023 в 21:44
    грибники
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