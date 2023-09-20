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    Setl Group купила 900 гектаров земли на севере Петербурга

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    Девелопер Setl Group приобрел у ГК Nordest участок земли площадью более 900 гектаров в районе Каменки в Приморском районе Петербурга. Об этом 20 сентября сообщает «Коммерсантъ». В пресс-службе девелопера «Фонтанке» подтвердили информацию.

    Земельный участок находится севернее Юнтоловского лесопарка, ранее угодья предназначались для сельскохозяйственной деятельности, однако застройщику удалось добиться от властей разрешения на строительство жилья. По оценкам специалистов, на участке можно возвести порядка 4 миллионов квадратных метров недвижимости.

    Эксперты оценивают сделку как крупнейшую на земельном рынке РФ и полагают, что она может быть безденежной в зачет получения продавцом 10–15% доли в проекте.

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