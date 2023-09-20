Смольный за три года так и не определил, как вешать таблички «Последнего адреса»

С момента скандала со снятием табличек «Последнего адреса» с именами репрессированных жильцов с довлатовского дома в 2020 году в Смольном так и не определились, чем же считать эти таблички и по какому регламенту их можно устанавливать на здания. Это следует из ответа вице-губернатора Николая Линченко на запрос депутата Заксобрания от «Яблока» Бориса Вишневского. В ответе (есть в распоряжении редакции) говорится, что такие таблички «не могут быть отнесены к наружной рекламе и информации», но также они не являются и элементами благоустройства. Кроме того, их установка не подпадает и под закон «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге».

«Таким образом, порядок установки указанных табличек действующим законодательством не определен, требования к их внешнему виду и размещению не предусмотрены, правовые основания для установки табличек в качестве элементов благоустройства отсутствуют», — говорится в тексте ответа.

Также вице-губернатор отметил, что основания размещать таблички отсутствуют, в случае если нет соответствующего решения собрания жильцов дома. Схожий ответ Смольный дал на запрос Вишневского и в 2020 году, когда таблички сняли с дома 23 на улице Рубинштейна, который называют «довлатовским», так как именно там жил писатель Сергей Довлатов.

Необходимость определить правовой статус табличек была декларирована еще в конце 2018 года на заседании рабочей группы. Депутат в комментарии «Фонтанке» отметил, что планирует на следующем заседании Заксобрания внести на рассмотрение парламента депутатский запрос по теме табличек «Последнего адреса». «Что не отнесены [к элементам благоустройства] — и я сам знаю, я вице-губернатора просил их к этим «элементам» отнести, — пояснил парламентарий. — А он мне вместо этого снова сообщает, что не отнесены <...>. А еще важно учитывать, что таблички «Последний адрес» направлены на увековечение памяти о жертвах политических репрессий (в т.ч. в соответствии с утвержденной Концепцией государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий).

Таблички информируют всё общество о политических репрессиях, направлены на недопущение новых репрессий и, конечно, не имеют цели извлечения коммерческой выгоды».