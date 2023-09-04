По анонимному доносу. Куда исчезли таблички «Последнего адреса» с Дома специалистов на Лесном проспекте

С фасада Дома специалистов на Лесном проспекте, 61, исчезли таблички проекта «Последний адрес», на которых значатся фамилии репрессированных по время Большого террора жильцов дома. Сняли их по анонимной жалобе на портале «Наш Санкт-Петербург». Cам жалобщик напирал на «иноагентность» организации — инициатора акции, но снятие объяснили отсутствием согласований с профильными комитетами. Жители собираются на соседский сход.



Об исчезновении 34 табличек «Последнего адреса» с фасада дома № 61, корпус 1, по Лесному проспекту 1 сентября сообщил «Коммерсантъ».





В управляющей компании «Семь ключей» корреспонденту заявили, что выясняют ситуацию.

«Достаточно громко все гремит», — посетовала девушка на том конце, имея в виду, очевидно, резонанс в СМИ. На вопрос, а кто снял и не управляющей ли компании это рук дело, собеседница ответила отрицательно. Она пояснила, что руководителю уже звонили, в том числе и из администрации.



На предложение подать заявление в полицию о краже отозвалась без энтузиазма. «Должны же где-то быть концы. Я не думаю, что их украли, правильно? Если по всему городу данная ситуация происходит, значит, кому-то это нужно? Я не думаю, что это воровство», — сказала дама.



Таблички «Последнего адреса» и правда начали снимать — не только в Петербурге, но и в Москве. В городе на Неве последний громкий случай — это демонтаж табличек с довлатовского дома. Однако в том случае несогласные нашлись среди жильцов дома.

Однако, выяснила «Фонтанка», в управляющей компании Лесного, 61, просто не могли не знать, что приключилось с табличками. Ведь именно «Семь ключей» письменно отчиталась об их принудительном демонтаже. Документ опубликован на портале «Наш Санкт-Петербург» за подписью директора фирмы Ольги Александровой.



Фото: gorod.gov.spb.ru/ Фото: gorod.gov.spb.ru/ Поделиться Поделиться





На таблички с именами репрессированных жителей 18 мая пожаловался некий «Александр С.» — анонимность сайта «Наш Санкт-Петербург» не предполагает большего количества информации об авторе жалобы. Но это его первое и единственное обращение.



«В рамках проекта «Последний адрес» на домах в Санкт-Петербурге установлено 417 металлических табличек. <...> Только по адресу: Лесной пр., 61, к. 1, установлено 34 таблички (фото прилагаю). По информации СМИ, проект «Последний адрес» инициирован организацией «Мемориал»* (признана в РФ иноагентом и ликвидирована по решению суда), c 2013 года имевшей статус иноагента и ликвидированной по решению Мосгорсуда 29 декабря 2021 года. Прошу дать надлежащую оценку законности установки данных табличек и в случае нарушений принять меры к восстановлению законности и порядка», — написал неравнодушный заявитель.



Дальше жалоба поблуждала по инстанциям: из комитета по печати ее передали в администрацию Выборгского района, оттуда — в комитет по градостроительству и архитектуре. КГА, в свою очередь, снова направил в районную администрацию, а в качестве координатора — жилищному агентству Выборгского района.

Фото: gorod.gov.spb.ru/ Фото: gorod.gov.spb.ru/ Поделиться Поделиться





Наконец, 28 августа, еще до появления сообщений в СМИ, районное ГУ ЖА отчиталось о принудительном демонтаже — как раз тем документом, подписанным главой управляющей компании Александровой. В документе указано: «По обращению <...> на портал «Наш Санкт-Петербург» по вопросу «Незаконное размещение информационной и (или) рекламной конструкции» по адресу: Лесной пр., д. 61, к. 1, лит. А, сообщаем следующее: памятные таблички «Последний адрес» не согласованы с комитетом по градостроительству и архитектуре, с комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Собственник табличек на требование добровольно демонтировать конструкции не ответил. Конструкции демонтированы в принудительном порядке».



К слову, в районном жилищном агентстве на звонок одного из жителей города также ответили, что не в курсе ситуации, и пообещали выяснить.



В настоящее время демонтированные таблички «Последнего адреса», по информации жильцов Дома специалистов, находятся в управляющей компании. Об этом «Фонтанке» рассказала координатор петербургской группы «Последнего адреса» Евгения Кулакова.



«В конце прошлой недели от жителей дома мы узнали, что таблички пропали. С их слов, таблички сейчас в управляющей компании «Семь ключей». Действительно, когда мы связались с управляющей компанией, мы узнали, что на портал «Наш Санкт-Петербург» поступила жалоба, в результате которой таблички были сняты и находятся сейчас в управляющей компании», — рассказала координатор.

Она добавила, что на данный момент в фонде «Последний адрес» не готовы сказать, как решится вопрос конкретно по этому адресу. «Мы продолжаем обсуждение ситуации с жителями и УК. Что можем сказать точно уже сейчас — «Последний адрес» в Петербурге и других городах продолжает свою работу, он нужен жителям города, родным расстрелянных и всем неравнодушным», — подчеркнула Кулакова.



Первая табличка на Доме специалистов была установлена в 2016 году. С тех пор на этом доме появились 34 таблички, самая последняя — весной 2023 года.

«Установки табличек всегда проходили в присутствии жителей дома и членов совета дома, за 7 лет мы не столкнулись ни с какой негативной реакцией — наоборот, жильцы нас поддерживали, держали в курсе, когда в доме был ремонт и когда можно было вернуть таблички на место после ремонта», — добавила собеседница.

Смольный высказывался о правовом статусе табличек «Последнего адреса» еще в 2020 году, когда в городе разразился скандал с довлатовским домом. Тогда «строительный» вице-губернатор Николай Линченко в ответ на обращение депутата Заксобрания Бориса Вишневского ответил, что «в рамках проработки вопросов, связанных с необходимостью определения правовых оснований реализации проекта «Последний адрес»» комитет по культуре получил мнение юридического комитета. Его суть: памятные таблички не отнесены к видам элементов благоустройства, которые содержатся в перечне правил благоустройства. При этом таблички «не могут быть отнесены к наружной рекламе и информации». Также не подходит и Закон «О мемориальных досках» и правовые документы, которые регламентируют установку произведений монументального искусства.



«Таким образом, порядок установки табличек действующим законодательством не определен, требования к их внешнему виду и размещению не предусмотрены, правовые основания для установки табличек отсутствуют», — говорилось в документе. На каком основании, если нет даже ни порядка, ни требований, ГУЖА Выборгского района сослалось на отсутствие согласований с комитетами по печати и по градостроительству, остается загадкой.



Необходимость определить правовые моменты с табличками «Последнего адреса» в Смольном декларировали еще в конце декабря 2018 года — на рабочей группе. Редакция направила запрос вице-губернатору Николаю Линченко с просьбой рассказать, какие подвижки произошли для определения, как согласовывать памятные таблички.

Редакция также направила запрос в администрацию Выборгского района с просьбой прокомментировать ситуацию.

По данным редакции, в ближайшее время жильцы Дома специалистов запланировали совместное обсуждение возврата табличек на фасад здания.

Справка:



Здание по адресу: Лесной проспект, 61, является региональным памятником «Дом, где жили: в 1934–1940 гг. радиотехник Бонч-Бруевич М. А.; в 1937–1941 гг.,1944–1970 гг. художник Альтман Н. И.; в 1938 г. писатель Куприн А. И.; в 1941 г., 1945–1950 гг. химик Хлопин В. Г.». Здание было построено в 1934–1937 годах по проекту группы архитекторов Т. Д. Каценеленбогена, Г. А. Симонова, Б. Р. Рубаненко, Л. К. Абрамова. Здание — образец сталинского неоклассицизма.

