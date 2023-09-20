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    В Пензенской области упал самолет, пилот погиб

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    Фото: Приволжская транспортная прокуратура
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    Легкомоторный самолет марки «Бекас» упал вблизи деревни Князь Умёт Пензенской области. Об этом 20 сентября сообщили в Центральном следственном управлении на транспорте СК. Пилот разбившегося самолета погиб.

    Приволжская транспортная прокуратура

    По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, крушение «Бекаса» произошло в 16:10. Как рассказал «РИА Новости» источник в экстренных службах, самолет задел высоковольтную линию электропередач, когда орошал поля.

    Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты СК, Пензенской транспортной прокуратуры и следственно-оперативная группа местного линейного отдела МВД России на транспорте.

    Фото: Приволжская транспортная прокуратура

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