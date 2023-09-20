В Пензенской области упал самолет, пилот погиб

Легкомоторный самолет марки «Бекас» упал вблизи деревни Князь Умёт Пензенской области. Об этом 20 сентября сообщили в Центральном следственном управлении на транспорте СК. Пилот разбившегося самолета погиб.
Приволжская транспортная прокуратура
По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, крушение «Бекаса» произошло в 16:10. Как рассказал «РИА Новости» источник в экстренных службах, самолет задел высоковольтную линию электропередач, когда орошал поля.
Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты СК, Пензенской транспортной прокуратуры и следственно-оперативная группа местного линейного отдела МВД России на транспорте.