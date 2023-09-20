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    Снег не знал, что еще осень, и падал. Мурманск встретил первый снегопад

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    7 комментариев

    Первый день «некалендарной зимы» застал врасплох жителей Мурманска, Мончегорска и Оленегорска. Утром в среду, 20 сентября, там пошел снег, который моментально превратился в настоящий снегопад.

    телеграм-канал МОНЧЕГОРСК | ПОДСЛУШАНО | МУРМАНСК

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    Но внезапный снег, как и ожидалось, принес с собой проблемы. На дорогах, особенно на загородных трассах, образовались сугробы и скользкие колеи. ДТП было не избежать.

    телеграм-канал Мурманск Дтп Чп

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    Не лучше ситуация была под Мончегорском. Как сообщил «Мурманский вестник», в аварию на трассе попал служебный УАЗ судебных приставов — он столкнулся с грузовиком. Пострадали 7 человек. Их госпитализировали в Мончегорскую ЦРБ.

    А так выглядела трасса между Мурманском и Оленегорском. Жителям рекомендовали по возможности объезжать опасный участок.

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    Как пишет группа во «ВКонтакте» «Погода в Мурманске», после обеда интенсивность снега снизилась, температура поднялась до плюсовых значений. Снежинки хоть и падали, но тут же таяли, не успевая достичь поверхности. А то, что уже выпало, по прогнозу синоптиков-любителей, к вечеру полностью растает.

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    Комментарии 7

    Гость20 Сен 2023 в 17:05
    тоскааа....(
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