Снег не знал, что еще осень, и падал. Мурманск встретил первый снегопад

Первый день «некалендарной зимы» застал врасплох жителей Мурманска, Мончегорска и Оленегорска. Утром в среду, 20 сентября, там пошел снег, который моментально превратился в настоящий снегопад.

Но внезапный снег, как и ожидалось, принес с собой проблемы. На дорогах, особенно на загородных трассах, образовались сугробы и скользкие колеи. ДТП было не избежать.

Не лучше ситуация была под Мончегорском. Как сообщил «Мурманский вестник», в аварию на трассе попал служебный УАЗ судебных приставов — он столкнулся с грузовиком. Пострадали 7 человек. Их госпитализировали в Мончегорскую ЦРБ.

А так выглядела трасса между Мурманском и Оленегорском. Жителям рекомендовали по возможности объезжать опасный участок.

