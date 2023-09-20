В Мурманске выпал первый снег

Первый снег выпал в Мурманске, Оленегорске и Мончегорске 20 сентября. Местами даже сформировался снежный покров.
О снеге сообщают местные СМИ и специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Издание «СеверПост» сообщает, что частично снег выпал в пригородных районах Мурманска, покрыта снежно-дождевой кашей трасса «Кола» у Мончегорска и Оленегорска. Также занесенной оказалась дорога в Териберку. В аэропорту Мурманска самолеты обрабатывают противообледенительной смесью.
При этом южнее Мончегорска за перевалом снега нет, только дождь.
В Петербург тоже пришел холодный фронт, в городе до +18 и пасмурно.