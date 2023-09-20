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    В Мурманске выпал первый снег

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    5 комментариев

    Первый снег выпал в Мурманске, Оленегорске и Мончегорске 20 сентября. Местами даже сформировался снежный покров.

    О снеге сообщают местные СМИ и специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Издание «СеверПост» сообщает, что частично снег выпал в пригородных районах Мурманска, покрыта снежно-дождевой кашей трасса «Кола» у Мончегорска и Оленегорска. Также занесенной оказалась дорога в Териберку. В аэропорту Мурманска самолеты обрабатывают противообледенительной смесью.

    При этом южнее Мончегорска за перевалом снега нет, только дождь.

    В Петербург тоже пришел холодный фронт, в городе до +18 и пасмурно.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 5

    Гость20 Сен 2023 в 10:54
    в Никеле нет снега
    +0−0
    Гость20 Сен 2023 в 10:53
    Не было и вот те снова!
    +0−0
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