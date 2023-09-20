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    Главный синоптик Петербурга рассказал о предстоящем дожде и указал на скопление облаков

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    В небе над Санкт-Петербургом в среду, 20 сентября, очень много облаков, над ними остался теплый воздух, поэтому сегодня температура в городе ожидается до +17…+18 градусов. Об этом написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    Около 13–15 часов к Санкт-Петербургу приблизится дождь. «Город большой, поэтому в разных районах приход дождя будет по-разному», — отметил он.

    Также из-за приближения атмосферного фронта продолжит усиливаться ветер. «Сейчас уже в городе до 10–13 м/с, а будет в порывах 15–18 м/с <…> Во второй половине дня он начнет ослабевать», — поделился Колесов.

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