Главный синоптик Петербурга рассказал о предстоящем дожде и указал на скопление облаков

В небе над Санкт-Петербургом в среду, 20 сентября, очень много облаков, над ними остался теплый воздух, поэтому сегодня температура в городе ожидается до +17…+18 градусов. Об этом написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Около 13–15 часов к Санкт-Петербургу приблизится дождь. «Город большой, поэтому в разных районах приход дождя будет по-разному», — отметил он.



Также из-за приближения атмосферного фронта продолжит усиливаться ветер. «Сейчас уже в городе до 10–13 м/с, а будет в порывах 15–18 м/с <…> Во второй половине дня он начнет ослабевать», — поделился Колесов.