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    В Петербурге полиция и СК исследует историю двух «Лолит». Одно дело уже возбуждено

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    В полицию Петербурга дважды за сутки поступили заявления о девочках, вступивших в отношения со взрослыми мужчинами.

    В Московском районе 50-летняя местная жительница накануне принесла заявление на 48-летнего знакомого, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 сентября. По предварительной информации, она заявила, что в марте прошлого года мужчина соблазнил её 15-летнюю дочь. Подозреваемого задержали около часа дня на проспекте Космонавтов. Он якобы заявил, что секс с подростком у него был по обоюдному согласию.

    Возбуждено уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

    В тот же день в полицию Адмиралтейского района сообщили о 14-летней девочке, которая обратилась в социальный приют. Она, по предварительной информации, рассказала, что с октября 2022 года по май этого у нее были отношения с 24-летним иностранцем.

    Девочка после того, как её мать посадили по делу о «краже», пришла в июле этого года в приют.

    Проводится проверка.

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