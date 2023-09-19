В фонде «Защитники Отечества» рассказали, с какими проблемами к ним обращаются в Петербурге

Петербургский филиал фонда «Защитники Отечества» принял более 2,3 тысяч запросов с 1 июля. Статистикой поделились 19 сентября на встрече с председателем фонда Анной Цивилевой.
«Удалось быстро найти решение по 1,6 тыс. из них, остальные — в проработке. Почти 600 подопечных находятся на сопровождении сотрудников филиала», — рассказали в филиале «Защитников Отечества».
Чаще всего в филиал обращаются за помощью с оформлением статуса ветерана и инвалида боевых действий, юридическим консультациям по составлению жалоб и подготовке исков. Большое количество обращений касается меры поддержки и денежных выплат.
Всего в филиал обратились почти 1,4 тысячи человек, 900 звонков поступило на горячую линию.
Напомним, об открытии федерального фонда «Защитники Отечества» в конце мая рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, уже тогда были набраны сотрудники с опытом в социальной сфере. На федеральном уровне фонд возглавляет супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилёва. Центральный офис фонда со 130 сотрудниками базируется в Москве.