Видео: в Волгограде полиция и СК изымают электросамокаты с улиц города

Следователи СК в Волгограде проводят проверку услуг в сфере краткосрочной аренды электросамокатов, которые могут не отвечать требованиям безопасности. Сотрудники изъяли электросамокаты на территории одного из районов города. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверку проводят из-за участившихся случаев травмирования жителей города, в том числе и несовершеннолетних.
Следователи вместе с сотрудниками полиции провели рейд на территории Центрального района Волгограда, где изъяли электросамокаты. СК даст оценку «бесконтрольного массового предоставления» средств передвижения в аренду.
Как говорится в сообщении ведомства, граждане на самокатах наезжают на пешеходов или травмируются сами. Еще следователи установили факт того, что электросамокаты арендуют малолетние, которые «в силу возраста не имеют навыков управления» этим видом транспорта.