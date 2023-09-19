Видео: в Волгограде полиция и СК изымают электросамокаты с улиц города

Следователи СК в Волгограде проводят проверку услуг в сфере краткосрочной аренды электросамокатов, которые могут не отвечать требованиям безопасности. Сотрудники изъяли электросамокаты на территории одного из районов города. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.



Проверку проводят из-за участившихся случаев травмирования жителей города, в том числе и несовершеннолетних.