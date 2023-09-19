Молодой росгвардеец погиб в Красноярске

Ночью 19 сентября в Красноярске в результате ДТП со служебным автомобилем погиб молодой сотрудник Росгвардии, сообщает NGS24.
Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Ястынской и Воронова. Автомобиль Росгвардии поворачивал налево, и в него на скорости влетела другая машина. В соцсетях пишут, что она двигалась со скоростью 136 км/ч. Оба водителя ехали на разрешающий сигнал светофора. От удара машины вынесло на тротуар.
На месте погиб 23-летний росгвардеец, который сидел на переднем пассажирском сиденье. Удар пришелся как раз на его сторону. В Росгвардии изданию подтвердили гибель сотрудника и сообщили о проведении проверки для выяснения всех обстоятельств ДТП.
«Руководство Росгвардии по Красноярскому краю выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — отметили в ведомстве.