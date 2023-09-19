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    Молодой росгвардеец погиб в Красноярске

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    Ночью 19 сентября в Красноярске в результате ДТП со служебным автомобилем погиб молодой сотрудник Росгвардии, сообщает NGS24.

    Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Ястынской и Воронова. Автомобиль Росгвардии поворачивал налево, и в него на скорости влетела другая машина. В соцсетях пишут, что она двигалась со скоростью 136 км/ч. Оба водителя ехали на разрешающий сигнал светофора. От удара машины вынесло на тротуар.

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    На месте погиб 23-летний росгвардеец, который сидел на переднем пассажирском сиденье. Удар пришелся как раз на его сторону. В Росгвардии изданию подтвердили гибель сотрудника и сообщили о проведении проверки для выяснения всех обстоятельств ДТП.

    «Руководство Росгвардии по Красноярскому краю выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — отметили в ведомстве.

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    Комментарии 10

    Гость19 Сен 2023 в 08:37
    Золотов в курсе ?
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