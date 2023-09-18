Видео ДТП на КАД: КИА в левой полосе не тормозя въезжает в стоящую машину

По словам автора видео, авария случилась на развязке КАД с дорогой на Новоселье 18 сентября в 9:51. Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщала, что около 10:20 поступила предварительная информация о ДТП на 84-м километре внешнего кольца с участием легковых автомобилей и грузовика. Читатель «Фонтанки» присылал кадры, на которых было видно, что мужчина в одной из машин (похожей на «Ладу Ларгус») — с перебинтованной головой. Эта машина, судя по видео, стояла в левой полосе, и в неё врезался водитель КИА. На видео не заметно, чтобы он перед ударом тормозил. Уйти вправо он не смог, так как среднюю полосу занимал самосвал. Правая полоса при этом оставалась свободной. «Со слов водителя КИА, он «немного задумался», — комментирует автор видео.

