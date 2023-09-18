В Якутске женщина едва не погибла из-за упавшего на нее рекламного щита

На жительницу Якутска упал рекламный щит из-за сильного порыва ветра. Пострадавшая попала в реанимацию, возбуждено уголовное дело, сообщает 18 сентября пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в субботу, 16 сентября. Женщина 58 лет находилась в речном порту, когда на нее упал щит. В СК отметили, что женщина до сих пор находится в реанимации.



В понедельник, 18-го числа, было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.