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    В Якутске женщина едва не погибла из-за упавшего на нее рекламного щита

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    На жительницу Якутска упал рекламный щит из-за сильного порыва ветра. Пострадавшая попала в реанимацию, возбуждено уголовное дело, сообщает 18 сентября пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

    Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России
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    Инцидент произошел в субботу, 16 сентября. Женщина 58 лет находилась в речном порту, когда на нее упал щит. В СК отметили, что женщина до сих пор находится в реанимации.

    В понедельник, 18-го числа, было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

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