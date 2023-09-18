«Именно они нужны нашей армии». В Смольном рассказали о призыве стритрейсеров и мигрантов с российским гражданством

На заседании правительства Петербурга 18 сентября подняли тему призыва на военную службу иностранцев, которые получают российское гражданство. Губернатор посетовал на лазейки и низкие штрафы.
Тему поднял депутат Госдумы Олег Нилов. По его словам, ранее он уже предлагал обращать особое внимание во время призыва на категорию граждан, которые являются «завсегдатаями в сводках ГУВД». В качестве примера он привел стритрейсеров, которые продолжают гонять по улицам и проспектам города, играя в «шашечки», и уличных бойцов, «которым некуда выпустить лишнюю энергию». «Именно они нужны сегодня нашей армии, флоту», — заявил Нилов, добавив, что это может стать и профилактикой правонарушений.
Еще одной категорией он назвал тех, кто получает гражданство страны, но служить в армии не стремится, «прикрываясь фейковыми справками или просто скрываясь от призыва».
Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что все граждане имеют равные права, а нарушители должны нести административную или уголовную ответственность. «Выделять каких-то граждан, потому что он хулиганит или еще что-то делает, — нет, призыв для всех одинаковый», — заявил он. А вот что касается новых граждан, то они должны служить в армии, считает глава города. По его словам, несовершенство законодательства позволяет им не вставать на воинский учет при смене гражданства, получении паспорта или переезде. «К сожалению, такой обязанности нет. Существует соответствующая лазейка», — рассказал Беглов. Штраф составляет от полутора до пяти тысяч рублей. В связи с этим губернатор попросил Нилова поднять вопрос на уровне Госдумы.