«Именно они нужны нашей армии». В Смольном рассказали о призыве стритрейсеров и мигрантов с российским гражданством

На заседании правительства Петербурга 18 сентября подняли тему призыва на военную службу иностранцев, которые получают российское гражданство. Губернатор посетовал на лазейки и низкие штрафы.

Тему поднял депутат Госдумы Олег Нилов. По его словам, ранее он уже предлагал обращать особое внимание во время призыва на категорию граждан, которые являются «завсегдатаями в сводках ГУВД». В качестве примера он привел стритрейсеров, которые продолжают гонять по улицам и проспектам города, играя в «шашечки», и уличных бойцов, «которым некуда выпустить лишнюю энергию». «Именно они нужны сегодня нашей армии, флоту», — заявил Нилов, добавив, что это может стать и профилактикой правонарушений.

Еще одной категорией он назвал тех, кто получает гражданство страны, но служить в армии не стремится, «прикрываясь фейковыми справками или просто скрываясь от призыва».