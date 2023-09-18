Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. На инаугурацию приехал Путин

Президент России Владимир Путин поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с официальным вступлением в должность после прошедших выборов 8–10 сентября.
«За вас отдали голоса более чем 75% избирателей — такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей», — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС).
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Путин отметил, что Москва при Собянине ощутимо опережает мировые столицы. Среди заметных достижений он выделил модернизацию транспортной системы. Удобство, доступность и скорость общественного транспорта по достоинству оценили как москвичи, так и гости столицы, заявил Путин. По словам президента, опыт модернизации транспортной инфраструктуры Москвы будет продолжен в других регионах России.
Путин в своей поздравительной речи напомнил, что ближайшие пять лет Москву ждет активное продвижение программы реновации.
Также Владимир Путин поблагодарил мэра Собянина за поддержку жителей Крыма в 2014 году и за шефство над Донецком и Луганском в 2022–2023 годах.