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    Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. На инаугурацию приехал Путин

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    Президент России Владимир Путин поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с официальным вступлением в должность после прошедших выборов 8–10 сентября.

    «За вас отдали голоса более чем 75% избирателей — такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей», — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС).

    kremlin.ru

    Путин отметил, что Москва при Собянине ощутимо опережает мировые столицы. Среди заметных достижений он выделил модернизацию транспортной системы. Удобство, доступность и скорость общественного транспорта по достоинству оценили как москвичи, так и гости столицы, заявил Путин. По словам президента, опыт модернизации транспортной инфраструктуры Москвы будет продолжен в других регионах России.

    Путин в своей поздравительной речи напомнил, что ближайшие пять лет Москву ждет активное продвижение программы реновации.

    Также Владимир Путин поблагодарил мэра Собянина за поддержку жителей Крыма в 2014 году и за шефство над Донецком и Луганском в 2022–2023 годах.

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