Пропавшего в архангельской тайге подростка нашли живым

13-летнего мальчика, который пропал во время сбора грибов в лесу Пинежского района Архангельской области, нашли. Его обнаружили в 1,5 км от поселка Тайга в удовлетворительном состоянии. Об этом 18 сентября сообщили в МЧС.



О пропаже подростка стало известно вечером 17 сентября. По данным МЧС, мальчик пошел в лес за грибами вместе с отцом и дедом. В какой-то момент взрослые потеряли ребенка из виду и поняли, что до мальчика не докричаться. Телефона или других средств связи у него не было.

С земли юношу искали кинологи, сотрудники МЧС и полиции, а с воздуха — вертолет Ми-8 и беспилотники МЧС. В итоге подростка нашли спустя более чем 12 часов.