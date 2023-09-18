В России заключенный отсидел 22 года и сбежал из колонии в день освобождения. Ему грозит новый срок

Заключенный 1974 года рождения, отсидевший 22 года за убийство, сбежал из колонии-поселения № 19 в Иркутской области в день своего выхода из нее. Теперь ему грозит новый срок, сообщили 18 сентября в пресс-службе областного ГУФСИН РФ.

На данный момент мужчина объявлен в розыск. Имя осужденного в ГУФСИН не озвучили, однако в разговоре с РИА Новости представитель ведомства уточнил, что мужчина отбывал срок за убийство с 2001 года. В ИК-19 осужденные свободно передвигаются по территории колонии-поселения, а также с разрешения администрации исправительного учреждения могут даже выходить за ее пределы, уточнил собеседник агентства.