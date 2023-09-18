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    В России заключенный отсидел 22 года и сбежал из колонии в день освобождения. Ему грозит новый срок

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    Заключенный 1974 года рождения, отсидевший 22 года за убийство, сбежал из колонии-поселения № 19 в Иркутской области в день своего выхода из нее. Теперь ему грозит новый срок, сообщили 18 сентября в пресс-службе областного ГУФСИН РФ.

    На данный момент мужчина объявлен в розыск. Имя осужденного в ГУФСИН не озвучили, однако в разговоре с РИА Новости представитель ведомства уточнил, что мужчина отбывал срок за убийство с 2001 года. В ИК-19 осужденные свободно передвигаются по территории колонии-поселения, а также с разрешения администрации исправительного учреждения могут даже выходить за ее пределы, уточнил собеседник агентства.

    Теперь за то, что мужчина самовольно покинул место отбывания наказания, ему грозит новый срок — до 4-х лет лишения свободы.

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    Колония-поселениеСбежал из колонииИркутская областьИК-19
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