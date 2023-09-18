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    Водитель автобуса, который провез пенсионерку за трость по асфальту, пойдет под суд в Петербурге

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    Водитель автобуса, из-за которого пострадала пенсионерка, предстанет перед судом. Об этом сообщила прокуратура Красносельского района Петербурга 18 сентября. Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 53-летнего водителя.

    Прокуратура г. Санкт-Петербурга

    Инцидент произошел 1 июня 2022 года. По версии следствия, автобус, который ехал с проспекта Ветеранов в сторону улицы Пионерстроя, притормозил на остановке, чтобы впустить пассажиров. Однако водитель не дождался, пока все пассажиры зайдут в салон. Он закрыл дверь прямо перед пенсионеркой, ее трость зажало между створками. Водитель автобуса начал отъезжать, и пенсионерка, держась за трость, упала на асфальт. По данным прокуратуры, она получила тяжелые телесные повреждения.

    На водителя автобуса возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения.

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