Водоканал закрывает некоторые фонтаны

Некоторые фонтаны Петербурга до следующих выходных закрываются на техническое обслуживание и помывку. Об этом 18 сентября сообщает Водоканал.
Поделиться
«Просим вас заранее планировать свои прогулки по городу», — отмечается в сообщении.
Сейчас
+9˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Небольшая облачность, Без осадков
Ощущается как 8
1 м/с, сев
766мм
84%
Пробки
5/10
Некоторые фонтаны Петербурга до следующих выходных закрываются на техническое обслуживание и помывку. Об этом 18 сентября сообщает Водоканал.
«Просим вас заранее планировать свои прогулки по городу», — отмечается в сообщении.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
Добавьте комментарий первым!
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.