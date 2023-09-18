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    Водоканал закрывает некоторые фонтаны

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    Некоторые фонтаны Петербурга до следующих выходных закрываются на техническое обслуживание и помывку. Об этом 18 сентября сообщает Водоканал.

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    «Просим вас заранее планировать свои прогулки по городу», — отмечается в сообщении.

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    ФонтаныВодоканал Петербурга
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