Перед тем как у озера в Петербурге нашли тело женщины с разорванной шеей, на пустыре видели мужчину и слышали хлопок

Смерть пожилой женщины, тело которой нашли на пустыре у озера Долгое в Петербурге, обрастает странными подробностями.
Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, погибшую нашли в сидячей позе, прислоненной к дереву. По предварительной информации, помимо рваной раны, на шее нашли следы скотча и ожоги. А в руках у женщины была зажигалка.
Гулявшие днем у озера видели на пустыре мужчину с коробкой, а потом слышали звук взрыва.
По первоначальной информации, в кармане у погибшей был листок с её именем и фамилией, а также датой рождения.
Как писала «Фонтанка», предположительно, женщина — 64-летняя местная жительница.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».