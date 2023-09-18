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    Перед тем как у озера в Петербурге нашли тело женщины с разорванной шеей, на пустыре видели мужчину и слышали хлопок

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    Смерть пожилой женщины, тело которой нашли на пустыре у озера Долгое в Петербурге, обрастает странными подробностями.

    Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, погибшую нашли в сидячей позе, прислоненной к дереву. По предварительной информации, помимо рваной раны, на шее нашли следы скотча и ожоги. А в руках у женщины была зажигалка.

    Гулявшие днем у озера видели на пустыре мужчину с коробкой, а потом слышали звук взрыва.

    По первоначальной информации, в кармане у погибшей был листок с её именем и фамилией, а также датой рождения.

    Как писала «Фонтанка», предположительно, женщина — 64-летняя местная жительница.

    Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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