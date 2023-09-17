Скончался поэт Николай Добронравов, написавший «Беловежскую пущу» и «Трус не играет в хоккей»

Знаменитый поэт-песенник Николай Добронравов, муж и постоянный соавтор композитора Александры Пахмутовой, скончался в возрасте 94 лет. Об это написали в соцсетях певец Николай Басков и дочь поэта Роберта Рождественского журналистка Екатерина Рождественская.

Всех песен творческого тандема, ставших в советское время классикой, не перечесть. Они познакомились в 1956-м во время работы на радио, их первым совместным произведением стала «Лодочка моторная». В дальнейшем они много писали о любви — так появились «Нежность», «Мелодия».



Но многие стихи Добронравова были и о других чувствах — любви к Родине, о мечте, о судьбе человека, о технических достижениях и романтике профессий. Самые знаменитые из них — «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Знаете, каким он парнем был», «Маленький принц» (написан на музыку Таривердиева), «Трус не играет в хоккей».



Лауреат Госпремии СССР (за участие в создании фильма «О спорт, ты — мир!») и премии Ленинского комсомола (за стихи к циклам комсомольских песен), Добронравов прошел в молодости тяжелый путь. Он был родом из Ленинграда, рос в семье заводского инженера, — но родителей арестовали (предки отца были священнослужителями и белогвардейцами). Потом мальчик видел только мать — она смогла выжить.



Первое культурное воспитание будущему поэту дала бабушка — та водила его в оперу и балет, на драматические спектакли, в 10-летнем возрасте он уже знал «Горе от ума» Грибоедова наизусть.



В начале войны мальчик попал в детдом и был с ним эвакуирован сначала в Москву, а потом в Горький (Нижний Новгород). Школу Николай оканчивал под Москвой — и с золотой медалью. Талантливый юноша получил одновременно два образования — в Школе-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького и Московском городском педагогическом институте имени В. П. Потёмкина.