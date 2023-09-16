Самолет ВВС Италии рухнул на автотрассу во время тренировочного полета. Погибли и пострадали люди

Самолет Frecce Tricolori, участвовавший в тренировочном полете недалеко от аэропорта Турин-Казель в Италии, потерял высоту и рухнул на землю. Об этом 16 сентября сообщает газета La Stampa.



Пилотажная группа готовилась к авиашоу, посвященному 100-летию ВВС и запланированному на воскресенье. Внезапно самолет потерял высоту, отделился от группы, упал на взлетно-посадочную полосу и вспыхнул.

Пилот успел катапультироваться за несколько секунд до катастрофы. Самолет же вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в несколько транспортных средств.