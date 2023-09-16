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    Самолет ВВС Италии рухнул на автотрассу во время тренировочного полета. Погибли и пострадали люди

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    Самолет Frecce Tricolori, участвовавший в тренировочном полете недалеко от аэропорта Турин-Казель в Италии, потерял высоту и рухнул на землю. Об этом 16 сентября сообщает газета La Stampa.

    Пилотажная группа готовилась к авиашоу, посвященному 100-летию ВВС и запланированному на воскресенье. Внезапно самолет потерял высоту, отделился от группы, упал на взлетно-посадочную полосу и вспыхнул.

    Пилот успел катапультироваться за несколько секунд до катастрофы. Самолет же вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в несколько транспортных средств.

    Как сообщает издание, погибла пятилетняя девочка, а ее 9-летний брат, мать и отец получили серьезные ожоги, их доставили в больницу города Турин. Получил ожоги и пилот самолета, его госпитализировали в больницу Боско.

    Президент Туринского аэроклуба Колленьо заявил, что причиной авиакатастрофы стали птицы, попавшие в двигатель.

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    Комментарии 7

    Гость16 Сен 2023 в 20:09
    Хорошо, но мало.
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