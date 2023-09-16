Главное, чтобы костюмчик сидел. На такс-параде в Петербурге наградили собаку-балерину

Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Шкиперский сад Василеостровского района субботним днем 16 сентября захватили таксы. Владельцы и их питомцы собрались здесь, чтобы поучаствовать в ежегодном шуточном такс-параде. Многие приехали на праздник издалека — из Ярославля, Москвы, Московской области и Краснодарского края.



И хотя участников было всего 100, вдвое больше таксозаводчиков пришли в парк посмотреть на представление и показать его своим подопечным.

Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»

В этом году темой парада выбрали музыку и все, что с ней связано. На сцену выходили таксы-пианино, таксы-балерины, была даже такса-Моцарт и такса-глэмрокер. Особенно креативные владельцы не только создали музыкальный образ своему питомцу, но и перевоплотились сами: от костюмов гусар, в которых при параде и с барабаном пришла вся семья, жюри и зрители пришли в восторг.

Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Конечно, конкурс шуточный, там не может быть никаких критериев. Смотрели, чтобы костюмчик сидел, образ хозяина совпадал и собаке было удобно — чтобы она его не скидывала, — рассказала «Фонтанке» одна из организаторов такс-парада Вероника Маковецкая.



Победителем такс-парада стала семья, воссоздавшая на сцене атмосферу «Лебединого озера». Наградой за смелость и креативность стала аудиоколонка.

— Там даже папа нарядился в белую балетную пачку. В черной пачке вышла дочь. Она изображала Черного лебедя и пыталась расколдовать таксу, чтобы та превратилась в человека, — поделилась Вероника.



Такс-парад проходит в Петербурге уже в одиннадцатый раз. Собаководы смогли не только повеселиться, но и приобрести для своих питомцев предметы ухода, игрушки и корма. Всю выручку от продажи организаторы передадут фонду помощи брошенным таксам для оплаты их лечения и содержания.