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    Миллиардер Михаил Фридман рассказал о потере чувства стабильности в Лондоне

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    Михаил Фридман, российский бизнесмен, основавший «Альфа-Групп», рассказал, что потерял в Лондоне «ощущение спокойствия и стабильности» будучи 9 месяцев под следствием Национального криминального агентства (NCA). Об этом 16 сентября пишет РБК.

    NCA обвинял миллиардера в сговоре с целью обойти санкции, отмывании денег, мошенничестве и лжесвидетельствовании, но ведомство было вынуждено признать, что «уголовное дело провалилось» и обыски в его доме в Лондоне были проведены незаконно. Все обвинения с Фридмана сняли, NCA теперь придется возместить ущерб за незаконное проникновение, оплатить юридические счета бизнесмена и вернуть конфискованные деньги, сообщает The Times.

    Фридман рассказал изданию, что никогда и ни в одной стране мира не нарушал закон, включая налоговое законодательство. Он отметил, что преимуществом жизни в Лондоне для него были ощущение спокойствия и стабильности, а «сейчас это чувство утеряно».

    Состояние Михаила Фридмана Forbes оценивает в 12,6 млрд долларов. Обыски в его доме прошли в декабре прошлого года, его самого задержали, но позже отпустили под залог в 150 тысяч долларов. Из квартиры изъяли деньги, документы и компьютеры.

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