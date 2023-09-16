Миллиардер Михаил Фридман рассказал о потере чувства стабильности в Лондоне

Михаил Фридман, российский бизнесмен, основавший «Альфа-Групп», рассказал, что потерял в Лондоне «ощущение спокойствия и стабильности» будучи 9 месяцев под следствием Национального криминального агентства (NCA). Об этом 16 сентября пишет РБК.



NCA обвинял миллиардера в сговоре с целью обойти санкции, отмывании денег, мошенничестве и лжесвидетельствовании, но ведомство было вынуждено признать, что «уголовное дело провалилось» и обыски в его доме в Лондоне были проведены незаконно. Все обвинения с Фридмана сняли, NCA теперь придется возместить ущерб за незаконное проникновение, оплатить юридические счета бизнесмена и вернуть конфискованные деньги, сообщает The Times.