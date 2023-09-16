Mercedes снес пешеходов в центре Москвы. Один пострадавший — в состоянии клинической смерти

Легковой автомобиль сбил несколько человек, которые стояли посреди Садовой-Спасской возле машины с аварийным сигналом. Об этом 16 сентября сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.



Момент аварии попал на камеру наблюдения. Судя по кадрам, Mercedes ехал заметно быстрее, чем остальные участники движения. Шансов спастись у людей практически не было.