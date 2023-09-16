Mercedes снес пешеходов в центре Москвы. Один пострадавший — в состоянии клинической смерти

Легковой автомобиль сбил несколько человек, которые стояли посреди Садовой-Спасской возле машины с аварийным сигналом. Об этом 16 сентября сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.
Момент аварии попал на камеру наблюдения. Судя по кадрам, Mercedes ехал заметно быстрее, чем остальные участники движения. Шансов спастись у людей практически не было.
Дептранс Москвы
Один пострадавший находится в состоянии клинической смерти, он получил открытую черепно-мозговую травму, сообщает MSK1.RU. Виновник аварии не пострадал.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено, перекрыты 3, 4-я и 5-я полосы. Проверяет обстоятельства аварии прокуратура Центрального округа Москвы.
Следственный комитет столицы возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).