Следком Подмосковья возбудил уголовное дело после гибели полицейского при задержании нарушителя

Расследованием гибели сотрудника ДПС, который был смертельно ранен при задержании нарушителя в Подмосковье, расследует следком, 16 сентября сообщает главное следственное управление СК по региону. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «о незаконных приобретении и хранении оружия».



Как установили следователи, 15 сентября в Солнечногорске дорожный патруль подал сигнал остановиться водителю Mercedes без номеров. Автомобилист проигнорировал указание полицейских и даже попытался оторваться от преследования, но у деревни Вертлино остановился, вышел из машины и выстрелил в сотрудника полиции.