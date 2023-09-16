    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, ю-з

    770мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.63eur103.04

    Следком Подмосковья возбудил уголовное дело после гибели полицейского при задержании нарушителя

    1765
    9 комментариев

    Расследованием гибели сотрудника ДПС, который был смертельно ранен при задержании нарушителя в Подмосковье, расследует следком, 16 сентября сообщает главное следственное управление СК по региону. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «о незаконных приобретении и хранении оружия».

    Как установили следователи, 15 сентября в Солнечногорске дорожный патруль подал сигнал остановиться водителю Mercedes без номеров. Автомобилист проигнорировал указание полицейских и даже попытался оторваться от преследования, но у деревни Вертлино остановился, вышел из машины и выстрелил в сотрудника полиции.

    Страж порядка скончался на месте. Стрелка ранили ответным огнем и отвезли в больницу.

    Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый стрелял по полицейским из немецкого пистолета «Вальтер», при этом в машине подозреваемого также нашли заряженный охотничий карабин «Сайга».

    Водителю Mercedes по первой статье грозит лишение свободы до 20 лет или пожизненное, по второй — до восьми лет и штраф 100 тыс. рублей или зарплата за полгода.

    Погибшему сотруднику ДПС Алексею Маркову был 41 год. У него остались жена и четверо детей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close