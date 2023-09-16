Следком Подмосковья возбудил уголовное дело после гибели полицейского при задержании нарушителя

Расследованием гибели сотрудника ДПС, который был смертельно ранен при задержании нарушителя в Подмосковье, расследует следком, 16 сентября сообщает главное следственное управление СК по региону. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «о незаконных приобретении и хранении оружия».
Как установили следователи, 15 сентября в Солнечногорске дорожный патруль подал сигнал остановиться водителю Mercedes без номеров. Автомобилист проигнорировал указание полицейских и даже попытался оторваться от преследования, но у деревни Вертлино остановился, вышел из машины и выстрелил в сотрудника полиции.
Страж порядка скончался на месте. Стрелка ранили ответным огнем и отвезли в больницу.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый стрелял по полицейским из немецкого пистолета «Вальтер», при этом в машине подозреваемого также нашли заряженный охотничий карабин «Сайга».
Водителю Mercedes по первой статье грозит лишение свободы до 20 лет или пожизненное, по второй — до восьми лет и штраф 100 тыс. рублей или зарплата за полгода.
Погибшему сотруднику ДПС Алексею Маркову был 41 год. У него остались жена и четверо детей.