В Крыму на аукцион выставили квартиру Зеленского. Восемь национализированных объектов уже продали

Первые восемь объектов в Республике Крым, которые принадлежали лицам и организациям, связанным с властью Киева и были переданы в собственность государства, продали на аукционе за 815 миллионов рублей, сообщает 16 сентября председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на странице во «ВКонтакте» В лоты входила коммерческая недвижимость и жилье.



На аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений, планируется, что от их продажи бюджет Крыма пополнится еще на 27 миллионов рублей.