В Крыму на аукцион выставили квартиру Зеленского. Восемь национализированных объектов уже продали

Первые восемь объектов в Республике Крым, которые принадлежали лицам и организациям, связанным с властью Киева и были переданы в собственность государства, продали на аукционе за 815 миллионов рублей, сообщает 16 сентября председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на странице во «ВКонтакте» В лоты входила коммерческая недвижимость и жилье.
На аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений, планируется, что от их продажи бюджет Крыма пополнится еще на 27 миллионов рублей.
В ближайшее время с молотка пустят еще около 100 национализированных объектов имущества. В их числе квартира четы Зеленских, санаторно-курортные и торговые объекты, коммерческие помещения, предполагают, что доход от их реализации составит более 800 миллионов рублей.
Национализировать имущество владельцев, связанных с киевской властью, глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил в 2022 году. С осени прошлого года в собственность государства передали 750 объектов, среди которых квартира Владимира Зеленского в Ялте, недвижимость украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка, собственность 12 украинских банков и киевского футбольного клуба «Динамо». Совокупный доход от их продажи эксперты оценивают в 1,9 миллиарда рублей.