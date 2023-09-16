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    Умер актер Вячеслав Гришечкин, снимавшийся в сериалах «Бригада» и «Солдаты»

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    Актер Вячеслав Гришечкин, известный зрителю по сериалам «Бригада», «Солдаты» и «Счастливы вместе», скончался на 62 году жизни, 16 сентября сообщает «Коммерсантъ» Причиной смерти заслуженного артиста РФ стала болезнь сердца, последнюю неделю он провел в реанимации в тяжелом состоянии.

    Гришечкин сыграл множество ролей в кино, в его фильмографии 167 картин и сериалов. Играл актер и в театре, а с 2017 года руководил театральной студией при Московском университете МВД России.

    В 1994 году Вячеславу Гришечкину присвоили звание Заслуженного артиста России, в 2013 году его удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

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