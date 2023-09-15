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    Digi24: Румыния может начать сбивать российские беспилотники

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    Румыния готова использовать зенитные системы против российских беспилотников. Об этом заявил заместитель начальника обороны страны генерал Георгицэ Влад, передает в пятницу, 15 сентября, издание Digi24.

    «В зависимости от уровня угрозы мы готовы использовать всю военную мощь для защиты румынской территории», — ответил он на вопрос о том, готова ли Румыния использовать свое ПВО против российских дронов.

    Накануне стало известно, что румынские власти расширили зону в воздушном пространстве на границе с Украиной, где запрещены полеты самлетов и дронов. Радио Sputnik писало, что МИД Румынии вызовет российского посла из-за найденных на территории страны обломков беспилотника.

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