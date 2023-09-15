Набиуллина: Центробанк не имеет «психологической границы» курса рубля

Банк России не имеет «психологической границы» курса рубля для принятия решений — курс у рубля плавающий. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«У нас нет такой «психологической» границы. Курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление [рубля] является проинфляционным фактором», — заявила глава Банка России в ходе пресс-конференции.



По словам Набиуллиной, ЦБ реагировал повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов. Она уточнила, что среди них значимую роль играл не только курс, но еще «и ускорение кредитования, и так далее».