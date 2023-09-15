В «Стрит-арт хранении» пройдут дни открытых дверей

16 и 17 сентября вы увидите открытое хранение работ, коллекцию живописи, графики, ассамбляжей, скульптур, сможете задать вопросы хранителю, гидам и кураторам. «Стрит-арт хранение» занимается изучением и систематизацией художников «уличной волны», тех, кто работает в легальном и нелегальном поле.
Открытое хранение «уличного» искусства предполагает доступность для зрителей, сохранение не музейного вайба экспонатов. Дни открытых дверей в «Стрит-арт хранении» пройдут впервые, вы сможете увидеть более трёхсот пятидесяти экспонатов. В сувенирном киоске будут книги и тиражная графика, работы таких авторов как Максим Има, Саша Трун, Стас Добрый и другие.
Обычно попасть в «Стрит-арт хранение» можно только по билету с экскурсией, для исследователей по специальным заявкам есть доступ к библиотеке, электронной базе коллекции, информации о художниках и представленных работах. В дни открытых дверей вход будет свободным по предварительной регистрации, по ссылке.
Дни открытых дверей в «Стрит-арт хранении» пройдут в Севкабеле (Кожевенная линия, 40е. 2-й этаж, домофон 19#) 16 и 17 сентября 2023 с 12 до 21. Вход свободный.
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