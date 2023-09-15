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    Ким Чен Ын путешествует по России. Смотрите, как лимузин паркуется прямо в бронепоезд

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    Журналисты 15 сентября выложили в интернет видео необычной парковки. Лимузин лидера КНДР Ким Чен Ына заезжает задним ходом прямо в бронепоезд, говорится в комментариях.

    Автор: YouTube

    Северокорейский лидер приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Визит имеет статус официального, это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия — первое государство, которое Ким Чен Ын посетил с начала пандемии ковида. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. 15 сентября высокий гость побывал в Комсомольске-на-Амуре.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, «не было таких планов». Также он отметил, что контакты Путина и Ким Чен Ына это не сенсация, а уже традиция, и Москва заинтересована в развитии отношений с ближайшими соседями.

    «Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

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