Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в выходные и ещё кое-что интересное

Прогноз погоды на выходные дал 15 сентября в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. А также рассказал о нашей погоде «интересное».



«Сначала интересное о погоде в Санкт-Петербурге. Вчера первый осенний день оказался без солнца, и утром не успело посветить, и вечером не показалось», — пишет Колесов.



До 14 сентября солнце светило нам 49 дней подряд. Последний раз оно не появлялось 26 июля. А до 26 июля светило аж 113 дней подряд — с 3 апреля (когда был предыдущий пасмурный день). То есть весна и лето в Северной столице в этом году выдались очень солнечными.

