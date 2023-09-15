Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в выходные и ещё кое-что интересное

Прогноз погоды на выходные дал 15 сентября в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. А также рассказал о нашей погоде «интересное».
«Сначала интересное о погоде в Санкт-Петербурге. Вчера первый осенний день оказался без солнца, и утром не успело посветить, и вечером не показалось», — пишет Колесов.
До 14 сентября солнце светило нам 49 дней подряд. Последний раз оно не появлялось 26 июля. А до 26 июля светило аж 113 дней подряд — с 3 апреля (когда был предыдущий пасмурный день). То есть весна и лето в Северной столице в этом году выдались очень солнечными.
Что касается выходных, они, скорее всего, будут «неплохие». Атмосферное давление продолжает расти, антициклон оказывает все более активное влияние. На востоке Ленобласти сегодня еще возможны кратковременные дожди, но на большей части осадков не будет. В субботу и в первой половине дня воскресенья в Петербурге ожидается сухая погода. Но потом с северо-запада придёт новый циклон, и после обеда в воскресенье кратковременные дожди пройдут не только по области, но и в городе.
В дневные часы в выходные будет тепло, в воскресенье, вероятно, даже до 20 градусов. А вот предстоящая ночь ожидается очень холодной — 2–7 градусов, чуть теплее в самом Петербурге и у водоёмов. В субботу днем начнет усиливаться юго-западный ветер, и ночь на воскресенье станет более тёплой, чем субботняя, — от 6 градусов до12–13 градусов у Финского залива.