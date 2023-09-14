Genesis показал, что такое аквапланирование, на оживленной КАД

Опасность быстрой езды по мокрым дорогам наглядно продемонстрировал водитель легкового автомобиля на КАД Петербурга. Чудом потеря управления не закончилась столкновением с другими машинами.
Видео ДТП на въезде на КАД со стороны Таллинского шоссе опубликовал 14 сентября участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Сергей. Ехавший в дождь по левому ряду кольцевой Hyundai Genesis с областными номерами, очевидно, поймал аквапланирование. Потерявшую управление машину развернуло и ударило об отбойник, а затем, закрутив, увело на середину дороги. Водитель ехавшей в левом ряду машины успел среагировать и уйти от столкновения.
За рулем «Генезиса» была девушка, рассказал очевидец 47news. «Будьте аккуратнее в дождливую погоду», — добавил автомобилист.