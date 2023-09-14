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    Суд арестовал троих петербуржцев, обвиняемых в похищении человека из-за 700 тысяч рублей

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    Октябрьский районный суд заключил под стражу Никиту Куликова, Павла Литвиненко и Кирилла Римкуса. Товарищам с ультраправыми взглядами вменяют похищение человека. Историю их задержания «Фонтанка» ранее рассказывала.

    Следствие полагает, что в январе Римкус и Литвиненко, находясь у дома 31к1 по Дунайскому проспекту, напали на потерпевшего и избили его, после чего запихнули в салон Infinity M35 ELITE, на котором начали кружить по городу. Куликов и еще одно неустановленное лицо по пути присоединились к ним. Фигуранты потребовали у потерпевшего 700 тысяч рублей, которые он якобы присвоил себе. Удары кулаками продолжились, а Куликов показал пистолет, который пообещал применить по назначению. В ходе всех этих издевательств жертве сломали нос.

    В конце-концов потерпевшего привезли в Металлострой, где удерживали дома, пока он не пообещал выполнить требования похитителей. После этого мужчину отпустили.

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