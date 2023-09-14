Подозрение в краже у своих стало в Петербурге уголовным делом о похищении с националистическим уклоном. Вспомнили и ЧВК «Вагнер»

Семь человек, в том числе одну девушку, привезли в полицию, чтобы допросить по делу о похищении в январе этого года человека. История оказалась с двойным дном.



Операцию по задержанию подозреваемых накануне проводили в разных районах Петербурга сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками УФСБ, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 сентября. Обыски в квартирах проводились в рамках возбужденного в начале сентября уголовного дела о похищении человека. Следствие уверено, что как минимум трое из задержанных в январе этого года напали на жителя Дунайского проспекта. Посадили его в «Инфинити», там били и требовали 700 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Потом якобы довезли до квартиры в Металлострое, где издевательства продолжились. Мужчину отпустили после его согласия передать указанную сумму.

