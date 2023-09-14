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    Подозрение в краже у своих стало в Петербурге уголовным делом о похищении с националистическим уклоном. Вспомнили и ЧВК «Вагнер»

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    Семь человек, в том числе одну девушку, привезли в полицию, чтобы допросить по делу о похищении в январе этого года человека. История оказалась с двойным дном.

    Операцию по задержанию подозреваемых накануне проводили в разных районах Петербурга сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками УФСБ, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 сентября. Обыски в квартирах проводились в рамках возбужденного в начале сентября уголовного дела о похищении человека. Следствие уверено, что как минимум трое из задержанных в январе этого года напали на жителя Дунайского проспекта. Посадили его в «Инфинити», там били и требовали 700 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Потом якобы довезли до квартиры в Металлострое, где издевательства продолжились. Мужчину отпустили после его согласия передать указанную сумму.

    По предварительной информации, жертва группой была выбрана не случайно: у них совместный нелегальный банковский бизнес. Подозреваемые якобы посчитали, что мужчина, который выполнял функции дропа, не донес до кассы 700 тысяч, и была проведена силовая акция.

    Так или иначе, трое мужчин, в том числе 29-летний предполагаемый лидер группы, остались в камерах на ночь. Четверых остальных опросили и отпустили под обязательство о явке.

    В ходе обысков у лидера нашли пистолет ТТ выпуска 1943 года, у другого участника — националистическую символику, у третьего — машину, на которой перевозили жертву.

    По данным АЖУРа, все участники январских событий придерживаются ультраправых воззрений. Их 29-летний лидер это демонстрирует в запрещенных на территории РФ сетях. Некоторое время назад он записался в бойцы ЧВК «Вагнер», но через месяц передумал. Он также один из двух участников группы, кто уже имеет опыт общения с правоохранительной системой. В 2019 году он привлекался к уголовной ответственности по делу о жестоком избиении.

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    Комментарии 5

    Гость14 Сен 2023 в 10:14
    новосёлы СПб
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