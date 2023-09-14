Три ДТП подряд произошли на одном съезде КАД. Всего побились 10 машин

Десяток автомобилей перегородил проезд по одному из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Приморском шоссе. В одном месте друг за другом произошло сразу три аварии.



Около 14:15 на нулевом километре КАД, на съезде с Приморского шоссе на внешнее кольцо КАД, столкнулись три легковых автомобиля, потом — еще три, и следом — еще четыре машины, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По словам подписчика группы «Дорожный инспектор», дорога на съезде оказалась скользкой, как каток, из-за разлитого моторного масла.