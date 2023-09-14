    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 15

    2 м/с, сев

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd95.98eur103.11

    Три ДТП подряд произошли на одном съезде КАД. Всего побились 10 машин

    1903
    7 комментариев

    Десяток автомобилей перегородил проезд по одному из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Приморском шоссе. В одном месте друг за другом произошло сразу три аварии.

    Около 14:15 на нулевом километре КАД, на съезде с Приморского шоссе на внешнее кольцо КАД, столкнулись три легковых автомобиля, потом — еще три, и следом — еще четыре машины, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По словам подписчика группы «Дорожный инспектор», дорога на съезде оказалась скользкой, как каток, из-за разлитого моторного масла.

    Пострадавших в авариях нет, добавили в дорожном управлении. Сейчас на месте находятся сотрудники ГИБДД и регулируют движение. Представители обслуживающей дорогу подрядной организации вскоре приступят к очистке проезжей части.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП на КАДМассовая авария
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close