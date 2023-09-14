У погоды много всего для вас на выходные: и ливни, и ветер, и туман

ГУ МЧС по Ленинградской области 14 сентября предупреждает о сложной метеорологической обстановке на территории региона. В следующие три дня погода будет подкидывать разные напасти.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 15 по 17 сентября ожидаются дожди, ночью 15 сентября в отдельных районах ливни. 16 и 17 сентября — местами порывы ветра 15–18 м/с. В субботу, 16 сентября, в отдельных районах возможен туман.



Погоду в регионе сегодня испортил холодный атмосферный фронт. Ночью на северо-западе области вылилась почти треть месячной нормы осадков сентября. До Петербурга дождевая туча дошла утром, а к вечеру уже должна уйти дальше на восток.

