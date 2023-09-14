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    Тепло закончилось. Осадков в Петербурге будет много, ливни собьют температуру

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    Погода в Петербурге испортилась. Пришли дожди и похолодание.

    Синоптическую ситуацию в Петербурге 14 сентября, по данным центра «ФОБОС», формирует холодный атмосферный фронт. Он стал причиной облачной (вечером с прояснениями) погоды, он же вызовет дожди, местами ливневого характера и существенно понизит температуру. Температура воздуха в городе составит 17–19 градусов, по области 16–21. Ветер северный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и достигнет 761 мм рт. ст., что около нормы.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов констатирует, что атмосферный фронт уже добрался с запада Ленинградской области до Петербурга. Он продолжит медленно надвигаться на город, так что осадков сегодня будет много. Хорошая новость: атмосферный фронт надолго у нас не задержится, уже вечером уйдёт на восток Ленобласти, и дождь закончится.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Температура воздуха сейчас 17–18 градусов, но с усилением дождя она начнет понижаться и во второй половине дня будет градусов +15…+14», — отмечает Колесов.

    Напомним, ночью в северо-западных районах Ленобласти выпало около 30% месячной нормы осадков сентября.

    В следующие два дня, по прогнозу СЗ УГМС, ожидается 14–17 градусов, возможны кратковременные дожди (завтра — только ночью).

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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