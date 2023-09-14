Тепло закончилось. Осадков в Петербурге будет много, ливни собьют температуру

Погода в Петербурге испортилась. Пришли дожди и похолодание.



Синоптическую ситуацию в Петербурге 14 сентября, по данным центра «ФОБОС», формирует холодный атмосферный фронт. Он стал причиной облачной (вечером с прояснениями) погоды, он же вызовет дожди, местами ливневого характера и существенно понизит температуру. Температура воздуха в городе составит 17–19 градусов, по области 16–21. Ветер северный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и достигнет 761 мм рт. ст., что около нормы.



Главный синоптик Петербурга Александр Колесов констатирует, что атмосферный фронт уже добрался с запада Ленинградской области до Петербурга. Он продолжит медленно надвигаться на город, так что осадков сегодня будет много. Хорошая новость: атмосферный фронт надолго у нас не задержится, уже вечером уйдёт на восток Ленобласти, и дождь закончится.

