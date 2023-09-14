Женщину, которая на Мурманском шоссе вела «Мазду» с ребёнком на коленях, нашли и накажут

Сотрудники ГИБДД Петербурга и Ленобласти привлекли к ответственности женщину-водителя, перевозившую ребёнка на коленях.



Как сообщает 14 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 8 сентября в сети появилось видео с женщиной, которая управляла машиной и при этом держала ребёнка на коленях. Сотрудники ГИБДД оперативно нашли нарушительницу. Оказалось, что ей 33 года, а ехала она на «Мазде» по Мурманскому шоссе во Всеволожском районе Ленобласти.



«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили адрес проживания гражданки, по которому выехали и составили в отношении женщины административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения)», — отмечается в сообщении.

