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    В Пулково задержали подозреваемого в порнообщении с подростком в сети. У него уже была подписка о невыезде

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    Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска «аннулировали» авиабилет мужчины, подозреваемого в развратной переписке со школьницей.

    35-летнего уроженца Иркутской области задержали накануне за полчаса до полуночи в аэропорту Пулково, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. По версии следствия, с апреля по август 2022 года он переписывался в сети с 15-летней школьницей из Выборга. Подозреваемый якобы долго её обрабатывал, а потом уговорил присылать ему обнаженные фото. За это мужчина пересылал девочке деньги.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера».

    Она добавилась к статье за «развратные действия» и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, которые были возбуждены в отношении мужчины в июле прошлого года.

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