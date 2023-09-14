В Пулково задержали подозреваемого в порнообщении с подростком в сети. У него уже была подписка о невыезде

Сотрудники «детского» отдела уголовного розыска «аннулировали» авиабилет мужчины, подозреваемого в развратной переписке со школьницей.
35-летнего уроженца Иркутской области задержали накануне за полчаса до полуночи в аэропорту Пулково, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. По версии следствия, с апреля по август 2022 года он переписывался в сети с 15-летней школьницей из Выборга. Подозреваемый якобы долго её обрабатывал, а потом уговорил присылать ему обнаженные фото. За это мужчина пересылал девочке деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера».
Она добавилась к статье за «развратные действия» и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, которые были возбуждены в отношении мужчины в июле прошлого года.